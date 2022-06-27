Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda

"KIYMETİNİN BİLİNMEMESİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"



Arkadaşını kaybetmenin acısı içinde olduğunu söyleyen oyuncu Hatice Aslan, “Yakın arkadaşımdı. Osman Wöber İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü iken ben Ankara’dan buraya geldim. Çok şanslıyım. Onun müdürlüğü döneminde çok güzel işler yaptık. Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden çok üzülüyorum. Osman’ın Ankara’ya gidiş sebebi burada şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Çok üzülüyorum, Osman çok sevdiğim bir insandı” dedi.