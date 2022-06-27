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Ünlü oyuncu Osman Wöber'in cenazesinde vefasızlık! Osman Wöber kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda

Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, son yolculuğuna uğurlandı. Pek çok dizi ve filmde rol alan Wöber, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalara kazınmıştı

27.06.2022 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Wöber’in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

  • Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, dostları da onları teselli etmeye çalıştı. Wöber’in yakın arkadaşlarından oyuncu Hatice Aslan, kıymetinin bilinmediğini, buna çok üzüldüğünü söyledi. Öte yandan, uzun yıllar rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' kadrosundan yalnızca birkaç kişinin cenaze namazına katıldığı görüldü.

  • "KIYMETİNİN BİLİNMEMESİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

    Arkadaşını kaybetmenin acısı içinde olduğunu söyleyen oyuncu Hatice Aslan, “Yakın arkadaşımdı. Osman Wöber İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü iken ben Ankara’dan buraya geldim. Çok şanslıyım. Onun müdürlüğü döneminde çok güzel işler yaptık. Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden çok üzülüyorum. Osman’ın Ankara’ya gidiş sebebi burada şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Çok üzülüyorum, Osman çok sevdiğim bir insandı” dedi.

  • "MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

    Osman Wöber ile birlikte aynı yapımda rol alan oyunculardan biri olan Abidin Yerebakan ise, “Hayatımda tanıdığım en dürüst, en merhametli, en adaletli adamdı. En iyi dost, en iyi ağabey, en iyi yol arkadaşıydı. İnsanları, hayvanları, dünyayı seven, kimsenin hakkına tenezzül etmeyen, inanılmaz bir adamdı. Rabbim onu cennetine alır İnşallah. Acımı tarif edemiyorum” ifadelerini kullandı.

  • Wöber’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi.

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