Usta oyuncu Max Von Sydow'dan acı haber geldi.

Sydow'un ailesi bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın Yedinci Mühür de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle hafızalara kazınmıştı.

Sydow, son olarak Game of Thrones dizisindeki 3 gözlü kuzgun rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

MAX VON SYDOW HAKKINDA

Max von Sydow 10 Nisan 1929'da İsveç'te doğdu.

Özellikle sinemanın üstad yönetmenlerinden İsveçli Ingmar Bergman'ın filmlerinde gördüğümüz, ve bu filmlerle meşhur olan Sydow, hem Bergman, hem de onun İsveç Film Enstitüsü tarafından keşfedilip çeşitli filmlerde başarılı bir şekilde kariyerine başlayınca, kısa zamanda tüm Avrupa ve dünya tarafından tanınan ve aranan isim olmuştur.

İsveç'ten doğup, adını kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayan ve birçok başarının sahibi olan, dönemin çok önemli bir oyuncusudur. Kariyerinin en önemli filmlerinden olan 1957 yapımı Yedinci Mühür adlı Ingmar Bergman'ın filminde tüm dikkatleri üzerine çeker. 1950'li yıllarda sinema kariyerine başlayıp, günümüze kadar başarılı oyunlarıyla gelmiştir.

1981 yılında, Escape to Victory filminde Michael Caine ve Sylvester Stallone ile başrolleri üstlenmiştir.

1982 senesinde, Barbar Conan filminde Arnold Schwarzenegger ile birlikte oynamıştır. 1986 yılına gelindiğinde, Woody Allen'ın önemli filmleri arasında olan Hannah And Her Sister filminde, Michael Caine, Woody Allen ve Mia Farrow gibi önemli isimlerle başarılı oyunculuğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Max Von Sydow'un sinema kariyerine bakıldığında 140 filmde rol almıştır.

Genellikle casus filmleri ile ünlenmiştir.

Uzun boylu, donuk yüzlü, soğuk görünümü ile karakter oyunculuğunun örneğini sunmuştur.

1 Ağustos 1951 senesinde, aktris Kersten Olin ile evlendi ve Claes ve Henrik adında iki erkek çocukları oldu.

Her ikisi de babalarıyla Hawaii filminde oynamışlardır. Sydow ile Olin'in 1996 senesinde boşanmışlardır. Bu ayrılıktan sonra, 1997 senesinde, Fransız film yapımcısı Catherine Brelet ile 30 Nisan 1997 senesinde evlendi. Bu evliliğinden de Yves ve Cedric adında iki çocuğu oldu.