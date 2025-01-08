Kaia ve Austin çiftinin ilişki yaşadığı haberleri ilk olarak Aralık 2021'de çıkmıştı. O dönemde Austin Butler, genç modelin katıldığı bir defilede onun ailesiyle sohbet ederken görülmüştü. O yıl tatillerde birbirlerini çok gördükleri belirtilen çiftin Şubat 2022'de Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdikleri öğrenilmişti.