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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Austin Butler ile Cindy Crawford'ın kızı Kaia Gerber ayrıldı - magazin haberleri

        Austin Butler ile Kaia Gerber ayrıldı

        1990'lı yılların ünlü modeli Cindy Crawford'ın kendisi gibi modellik yapan ve ünlenen kızı Kaia Gerber ile ünlü oyuncu Austin Butler, üç yıllık ilişkilerini bitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:48
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        • 1

          Son olarak rol aldığı 'Elvis' filmindeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Austin Butler ile 1990'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan Cindy Crawford'ın modellik yapan kızı Kaia Gerber ayrıldı.

        • 2

          33 yaşındaki Butler ile 23 yaşındaki Gerber, üç yıldır birlikteydi.

          ABD basınında çıkan haberlere göre, ünlü çift 2024'ün son aylarında ayrılma kararı aldı.

        • 3

          Kaia Gerber en son ailesiyle Meksika'da tatil yaparken görüldüğünde Austin Butler'ın ortalıkta görünmemesi, hayranlarını ilişkilerinde sorun yaşandığı yönünde endişelendirmişti.

        • 4

          Kaia ve Austin çiftinin ilişki yaşadığı haberleri ilk olarak Aralık 2021'de çıkmıştı. O dönemde Austin Butler, genç modelin katıldığı bir defilede onun ailesiyle sohbet ederken görülmüştü. O yıl tatillerde birbirlerini çok gördükleri belirtilen çiftin Şubat 2022'de Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdikleri öğrenilmişti.

        • 5

          İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk kez 2022 yılında Met Gala'da kırmızı halıya birlikte çıkmıştı.

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