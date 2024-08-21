Ünlü model Lais Ribeiro ikinci çocuğuna hamile
Eski NBA oyuncusu Joakim Noah ile evli olan süper model Lais Ribeiro, eşiyle ilk, kendisinin ikinci çocuğunu bekliyor
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Victoria's secret meleği olarak tanınan Brezilyalı model Lais Ribeiro, hamile olduğunu duyurdu.
33 yaşındaki ünlü model, eski Chicago Bulls oyuncusu eşi Joakim Noah ile ilk çocuğunu, kendisinin ikinci çocuğunu bekliyor.
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Ribeiro'nun önceki ilişkisinden 15 yaşında Alexandre adında bir oğlu bulunuyor.
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39 yaşındaki eski NBA oyuncusu Noah'ın da Emaan ve Leia adında iki çocuğu var.
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Ribeiro, büyüyen karnını gösteren fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, 25 haftalık hamile olduğunu açıkladı.
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Ünlü model, bir başka paylaşımında da "Yaz bizim için güzel" diye yazdı.
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Lais Ribeiro ve Joakim Noah çifti Temmuz 2022'de evlendi.
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