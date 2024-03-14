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2019 yılında hayatını kaybeden ve 20’nci yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Karl Lagerfeld’in hayatı, ‘Becoming Karl Lagerfeld’ adıyla dizi oldu. BAFTA adayı Alman oyuncu Daniel Brühl’ün Lagerfeld’e hayat verdiği diziden ilk görseller yayınlandı.

7 Haziran’dan itibaren Disney+’ta yayınlanacak 6 bölümlük dizi, izleyicileri, 1972 yılına, Lagerfeld’in 38 yaşındayken henüz tanınmayan bir hazır giyim tasarımcısı olduğu yıllara götürecek. ‘Becoming Karl Lagerfeld’, ikon modacının, hırslı ve sorunlu genç züppe Jacques de Bascher’le (Théodore Pellerin) yollarının kesişmesiyle birlikte moda tasarımcılarının en gizemlisi ve hem arkadaşı hem de rakibi olan Yves Saint Laurent (Arnaud Valois) ile arasındaki yüzleşmeye odaklanıyor.

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Saygın iş insanı Pierre Bergé (Alex Lutz) tarafından desteklenmesiyle haute couture dehasının gün yüzüne çıktığı Lagerfeld, Paris couture dünyasına hükmeden bir tasarımcıya dönüşüyor.

İzleyicileri, 1970’lerin Paris, Monaco ve Roma’sında yolculuğa çıkaracak olan dizi, gösteriş ve ego çatışmaları, şaşaalı partiler ve yıkıcı tutkular arasında Karl Lagerfeld’in bilinmeyen hikâyesini anlatıyor.

Raphaëlle Bacqué’ın çok satan romanı ‘Kaiser Karl’dan uyarlanan dizide Marlene Dietrich ve Andy Warhol gibi ikonik isimlere de yer veriliyor.