Ünlü komedyen Martin Mull, hayatını kaybetti
ABD'li ünlü oyuncu Martin Mull, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek 80 yaşında hayatını kaybetti
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'Fernwood Tonight' ve 'Roseanne' dizilerinin ünlü oyuncusu Martin Mull, hayatını kaybetti.
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Ünlü oyuncunu kızı Maggie Mull, sosyal medya hesabından uzun süren bir hastalığa karşı verdiği mücadelenin ardından evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Maggie Mull; "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek" dedi.
Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon
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