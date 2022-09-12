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Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

Gupse Özay ile Barış Arduç, kızlarına 'Jan Asya' adını verdi. Arduç ile Çerkes olan Özay'ın kızlarına 'Jan' adını vermesi sosyal medyada gündem oldu. 'Jan', Çerkes dilinde "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen" anlamına geliyor. Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızlarına 'Jan' adını vermesinden sonra diğer ünlülerin çocuklarına verdikleri adlar gündeme geldi. O adların anlamlarını derledik

12.09.2022 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • DEMET AKALIN - HİRA

    Demet Akalın ve Okan Kurt çifi kızları Hira (8) adını koydu. Son yıllarda sıkça tercih edilen isimlerden biri olan Hira aslında birçok farklı anlamı taşıyor. Hira isminin anlamı, arayış eylemi, aramak demektir. İki anlamı da ifade eden Hira ismi Arapça kökenli bir isimdir. Arapçada arayış anlamını ifade eden bu isim Suudi Arabistan'da yer alan bir dağın da adıdır. Bu dağda Peygamber efendimiz (s.a.v)'e ilk ayetler inmiştir.

  • TARKAN - LİYA

    Megastar Tarkan kızına Liya (4) ismini verdi. Liya isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir. TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, "Su yolu." ve "Sabrın en güzeli." anlamına gelmektedir.

  • EMRAH - ELYESA, ELEYSA

    Şarkıcı Emrah, Sibel Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları için sıra dışı isimler tercih etti. Ünlü isim oğluna Elyesa (8), kızına ise  Eleysa (5) ismini verdi. Elyesa, bolluk ve bereket anlamına geliyor. Elyesa ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber. Eleysa ismi ise, mutlu, mutluluk veren adalar anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda Eleysa isminin Yunancada 'kutsal' anlamı da vardır.

  • RAFET EL ROMAN - EDVAN

    Üç çocuk babası olan şarkıcı Rafet El Roman ise, Yeşim Eryıldırım ile birlikteliğinden gelen dünyaya oğlu Edvan (12) için kendi bir isim türetti. Kendisi Edirneli olan müzisyen, oğlunun annesinin de Vanlı olduğu için Edirne’nin “Ed” eki ile Van şehrinin ismi birleştirilerek türetti.

  • VOLKAN DEMİREL - YADE, YEDA

    Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel çifti de kızları için ilginç alışılagelmişin dışında tercihler yaptı. İkili kızlarına Yade (8) ve Yeda (5) ismini verdi. Farsça kökenli olan Yade hatıra demektir.  Yeda ismi ise Arapça da el olarak geçmektedir. Bu el ifadesi vücutta ki el anlamına gelmektedir. Ayrıca, İbranice dilinde de geçtiği bilinen Yeda isminin İbranice anlamı tanınmış, ünlü, popüler demektir. Buradan kabul eden, onaylayan ve bilgi veren anlamlarına da ulaşılmaktadır.

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