Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

VOLKAN DEMİREL - YADE, YEDA



Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel çifti de kızları için ilginç alışılagelmişin dışında tercihler yaptı. İkili kızlarına Yade (8) ve Yeda (5) ismini verdi. Farsça kökenli olan Yade hatıra demektir. Yeda ismi ise Arapça da el olarak geçmektedir. Bu el ifadesi vücutta ki el anlamına gelmektedir. Ayrıca, İbranice dilinde de geçtiği bilinen Yeda isminin İbranice anlamı tanınmış, ünlü, popüler demektir. Buradan kabul eden, onaylayan ve bilgi veren anlamlarına da ulaşılmaktadır.