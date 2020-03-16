ESER YENENLER

Koronavirüs salgını varken biz de ailecek evdeyiz ve dışarı çıkıp, başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz.

Durumu hala hafife alıp, sokaklarda fink fink gezen, tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp, durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm.