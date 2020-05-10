Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

KEREM ALIŞIK

Canım anneciğim; yine sensiz bir Anneler Günü... Kanlıca'dayım, evin rıhtımında. Sen yoksun. Anne kokan çiçekler var etrafımda... Bir görsen, nasıl da kendini Çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada.

Sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, Çolpan yıldızına ulaşamıyorum. Ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. Ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne.