Ünlü isimler üzüntüsünü paylaştı
Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, bu sabah yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.
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Hülya Koçyiğit: Kültür hayatımızı zenginleştiren bir kültür insanını; yazar, senarist, eleştirmen sevgili dostum Selim İleri’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Usta kaleminden çıkan hikâye, roman, deneme ve anı kitaplarıyla edebiyat dünyamızın en güçlü isimlerinden, senaryoları ve katkıda bulunduğu filmlerle Türk sinemasında hatırı sayılır izler bırakan Selim İleri. Ah canım dostum, 'Hiçbir Gece' filminde seninle çalışmak ne büyük bir mutluluktu. Bugün aramızdan fiziken ayrılmış olsan da edebiyat ve sinema dünyasına katkılarınla nesiller boyu yaşamaya devam edeceksin.
Büyük usta Selim İleri’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.
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Melek Baykal: Veda... Selim İleri, nurlarda uyuyun.
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Kerem Alışık: Selim İleri... Kendi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romandı, romancıydı. Senarist, eleştirmen, kısaca yazandı, yazardı. Bir edebiyat hafızasıydı... Biraz yalnızlık, biraz sonbahardı. Tevazuydu, nezaketti, zarafetti... Eylül hüznüydü gülümsemesinde... Sadri Alışıklı, Attila İlhan, Çolpan İlhan'lı Kanlıca gecelerinde göğün mavisinden çalıp o güzel sohbetlere katardı. Ayışığına batmış karabiber ağaçlarını iyi tanırdı. Kırık bir aşk hikayesiydi. Ama kimseyi kırmazdı. Şimdi o da gitti uzaklara, hepimizden bir şeyler alıp götürdü, hepimize bir şeyler bıraktı. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun.
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Erdal Özyağcılar: Konservatuvar yıllarımda tanıdığım, tiyatro ve sinema konusunda feyz aldığım, edebiyat dünyasına unutulmaz romanlar, Türk sinemasına seçkin senaryolar kazandıran, nahif, sevecen, duygulu Selim İleri, nurlar içinde yatsın. Yüreğimizdesin.
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Ayşegül Aldinç: Edebiyat ve sinema dünyasının başı sağ olsun. Çok önemli bir değerini kaybetti. Gittiğin yerde mutlu ol, değerli Selim İleri. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm.
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İclal Aydın: Kıymetlim, çok sevgili Selim Bey... Gitmişsiniz. Siz de gitmişsiniz. Büyülü yazı ve düş dünyama, o şahane bahçeye açılan cam kapı kırıldı ve tüm cam kırıkları üstüme yağdı. Kahramanımdınız. Yazıya hevesim, hüzünlü hatıralara meylimin sebebiydi sözleriniz, eserleriniz. Kalbim sızlıyor. Çok üzgünüm. İyi ki geçtiniz bu dünyadan. Sizi tanımak ve son ana dek sevebilmek muhteşemdi. Yattığınız yer incitmesin... sizi çok seviyorum.
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Sinan Tuzcu: Kitaplarınız hayallerimizin kadrajıydı Selim Bey, karakterleriniz uzun sohbetler ettiğimiz kahramanlarımız, seçkileriniz yol üstüne yol açtı. Özleyeceğim sizi, çok hem de. Yattığınız yer incitmesin. Devriniz daim olsun.
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Rüştü Onur Atilla: Ve elveda Selim İleri...
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Burcu Kara: Dünyaya güzel bir şeyler bırakabilmek ve gidince güzel anılabilmek ne güzel bir şey. Güle güle usta.
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Ceyda Düvenci
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Hatice Aslan
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