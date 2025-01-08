Ünlü isimler üzüntüsünü paylaştı

Kerem Alışık: Selim İleri... Kendi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romandı, romancıydı. Senarist, eleştirmen, kısaca yazandı, yazardı. Bir edebiyat hafızasıydı... Biraz yalnızlık, biraz sonbahardı. Tevazuydu, nezaketti, zarafetti... Eylül hüznüydü gülümsemesinde... Sadri Alışıklı, Attila İlhan, Çolpan İlhan'lı Kanlıca gecelerinde göğün mavisinden çalıp o güzel sohbetlere katardı. Ayışığına batmış karabiber ağaçlarını iyi tanırdı. Kırık bir aşk hikayesiydi. Ama kimseyi kırmazdı. Şimdi o da gitti uzaklara, hepimizden bir şeyler alıp götürdü, hepimize bir şeyler bıraktı. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun.