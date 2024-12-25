Ünlü isimler, Kazakistan'da düşen Azerbaycan yolcu uçağı sonrası üzüntülerini paylaştı
Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan uçak, Kazakistan yakınlarında düştü; 35 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi kurtuldu. Ünlü isimler, sosyal medyada üzüntülerini paylaştı
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Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişi bulunuyordu. AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov'un açıklamasına göre, kazada 32 kişi kurtulurken, 35 kişi hayatını kaybetti.
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Hadise: Kazakistan'da düşen uçakta birçok kaybın olduğu bilgisini almış olmanın üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun can Azerbaycan. Kurtulanlarada çok geçmiş olsun. Tüm dualarım sizinle.
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Özcan Deniz: Başın sağ olsun Azerbaycan.
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Rafet El Roman: Uçak kazasında hayatını kaybeden tüm yolculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.
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Yıldız Çağrı Atiksoy: Çok üzüldüm çok.
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Eda Ece
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