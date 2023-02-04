HAYALET CASPER

Casper birçok kişinin severek izlediği çizgi filmlerden birisi. Hepimize çok sevimli gelen Hayalet Casper'ın yaratıcısı Harvey Comics. Kendisi her ne kadar Casper'ın hayalet bir anne ve babadan dünyaya geldiğini iddia etse de, ekranlarda görünen hikaye daha farklı.

Casper aslında annesini doğum sırasında kaybetti ve babası ile yaşadı. Bir gün babasına kar yağdıktan sınra kızakla oynamak için ısrar etti ve babasız isteksiz bir şekilde Casper'la kızak kaymaya gitti. Kar, Casper'a iyi gelmedi ve ölüme götüren zatüree hastalığına yakalandı. Ardından hayalet olan Casper'ın anılarına şahitlik ettik.