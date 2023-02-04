FİNEAS VE FÖRB
Fineas ve Förb'ün baş düşmanı olan Doktor Heinz Doofenshmirtz, ilk bakışta sevilmeyen bir çizgi film karakteri olsa da son derece acıklı bir hikayesi var.
Ailesi, küçükken Heinz'in sürekli eğlenceli bir şeyler yapmasına engel oluyordu. Heinz hayatını mutsuz geçiriyordu. Bir gün ailesi Heinz'i evlatlıktan reddeti ve Heinz Ocelot adı verilen vahşi kedilerle yaşamaya başladı.
Heinz geçimini sağlamak için sirke katıldı ama sürekli potaya fırlatılan bir top olarak kullanıldı. En son bahçe cücesi olarak kullanılan Heinz bu durumdan sonra akli dengesini yitirdi ve çılgın bir bilim adamı olmaya çalıştı.