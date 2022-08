Ünlü Alman yönetmen Wolfgang Petersen 81 yaşında hayatını kaybetti

Getty Images

"Das Boot", "Air Force One", "Troy" gibi filmleriyle tanınan ünlü Alman yönetmen Wolfgang Petersen'in Los Angeles'ta hayatını kaybettiği açıklandı.

81 yaşındaki Petersen'e pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

Petersen 50 yılı bulan kariyeri boyunca Clint Eastwood, Dustin Hoffman, George Clooney, Harrison Ford ve Brad Pitt gibi Hollywood'un en ünlü aktörleriyle çalıştı.

1941 yılına Almanya'nın Emden kentinde doğan Petersen, kariyerinin ilk en büyük başarısını, 1981'de vizyona giren romandan uyarlama 2. Dünya Savaşı denizaltı filmi Das Boot'la yakalamıştı.

Das Boot Petersen'e 1983 Oscar ödüllerinde iki adaylık getirdi.

Petersen 1990'larda Hollywood aksiyon ve felaket filmlerine geçiş yaptı.

"In the Line of Fire"da Clint Eastwood ve John Malkovich'le çalışan Petersen, salgını konu alan "Outbreak" filminde de Dustin Hoffman'ı yönetme imkanı buldu.

1997'de vizyona giren "Air Force One" filmi o yılın en çok gişe hasılatı getiren 5. filmi oldu.

Getty Images Petersen, 2004 yapımı Troy filminin de yönetmeniydi

Petersen 2000'lerde de başrolünde George Clooney'nin olduğu "The Perfect Storm" ve Brad Pitt'in Aşil'i canlandırdığı "Troy" (Truva) filmleriyle ses getirdi.

Petersen'in Los Angeles, Brentwood'daki evinde, 50 yıllık eşi Maria Antoinette'in kollarında hayatını kaybettiği açıklandı.