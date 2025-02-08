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        Haberler Magazin Ünlü aktör Richard Gere, dünyanın Trumptan dolayı tehlikede olduğunu söyledi - Magazin haberleri

        Ünlü aktör Richard Gere, dünyanın Trumptan dolayı tehlikede olduğunu söyledi

        İspanya sinemasının prestijli ödüllerinden biri olan 'Goya' kariyer ödülüne layık görülen ABD'li aktör ve yapımcı Richard Gere, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle dünyanın tehlikede olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:22 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:22
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        "Donald Trump ile dünya tehlikede"
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        İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan Granada'da yarın akşam düzenlenecek 'Goya' gala gecesinde 'Goya Uluslararası' ödülünü alacak olan ABD'li aktör Richard Gere, El Hamra Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

        Gere, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir dille eleştirerek, "Halk ona oy verdi ve seçti, ancak durum düşündüğümden çok daha kötü. Yaptığı şey, seçim kampanyasında söz verdiklerinden çok daha vahim" dedi.

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        "TRUMP İLE DÜNYA TEHLİKEDE"

        Gere, "Herkes risk altında ve Trump'ın etrafını sardığı milyarderlerin varlığı, özellikle ciddi bir tehlike. Trump ile dünya tehlikede" diyerek durumu vurguladı. ABD'li iş adamı Elon Musk'ı kastederek, "İktidardaki milyarderler arasındaki evlilik, çok ciddi bir sorun. Bu sadece film endüstrisini riske atmakla kalmayacak, daha büyük bir tehdit" şeklinde konuştu.

        "HİÇ BİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"

        Gere, evsizlere yönelik sosyal yardım projelerine de değinerek, "Sokakta kalmak, yaşamak herkesin başına gelebilecek bir şeydir. Hatta çeşitli sebeplerden dolayı sokakta yaşayan bir oyuncuya rastladım. Hiçbirimiz güvende değiliz" diye konuştu.

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        Eşi Alejandra Silva ile 2024 Ekim ayından bu yana İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gere, burada kurduğu yeni hayatından oldukça memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ile bir gün çalışmaktan büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #Richard Gere
        #Donald Trump

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