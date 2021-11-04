Baldwin'e kötü haber: Hutchins'in eşi harekete geçti!

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ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesinin ardından Hutchins'in eşi harekete geçti.

Matt Hutchins, Los Angeles’ta bir avukatla anlaştı ve yaşanan kazayı mahkemeye taşımaya karar verdi.

İhmal sonucu ölüme sebebiyet verme' iddiası ile açılacak olan davada Baldwin’in ve pek çok kişinin hakim karşısında çıkması bekleniyor.

Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığını ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.

Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust’un diğer yapımcılarının hedef alacağını belirtti. Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.

SİLAHTA GERÇEK MERMİ ÇIKTI

Öte yandan Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin’e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.