Üniversiteli Rojin Kabaiş nasıl öldü?

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Ön otopsi raporunda darp izlerine rastlanmayan Rojin için asıl otopsi raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonucu ortaya çıkacak.

Peki Rojin’e ne oldu? İntihar mı etti? Bu bir intiharsa eşyalarının bulunduğu üniversite civarından, bedeninin bulunduğu Mollakasım Köyü sahiline kadar nasıl gitmişti?

“İNTİHAR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Adli Tıp Uzmanı Profesör Dr. Nevzat Alkan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye bağlanarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Nevzat Alkan intihar olmasının çok mantıksız olduğunu söyleyerek cinayet olabileceğini işaret etti.

Aynı anlarda yayında olan Rojin’in babası Nizamettin Bey kızının katilinin bulunmasını istiyor.