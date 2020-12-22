Milyonlarca üniversite öğrencisi sosyal medyadan yüz yüze eğitim için çağrıda bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle iki dönemdir uzaktan eğitime geçen üniversitelerin açılış tarihi öğrencilerin bir numaralı gündem maddelerinden biri... Peki üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? İşte üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri...
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime geçişi birkaç kriter ile birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, önce toplumda koronavirüsün yaygınlığının ne durumda olduğuna bakılması gerektiğine vurgu yaparak, "Okullar acaba enfeksiyonda nasıl bir rol oynuyor, bunu değerlendirmek gerekiyor. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde okullarda olan çocukların çok fazla miktarda enfekte olduğuna dair elimizde bir bulgu söz konusu değil, bunu Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Geldiğimiz noktada elbette okulların açılıp açılmayacağını değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.
Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanımız da yılbaşından sonra okulların açılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti. Benim kişisel görüşüm şöyle; ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" diye konuştu.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Prof. Dr. İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek, "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.
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