Üniversiteler öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı yapacak! İşte üniversitelerin personel alımı başvuru tarihleri

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere https://basvuru.amasya.edu.tr/ web sayfasında yer verilmiştir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün olup, üniversitemiz ilan sürecinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.