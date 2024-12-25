Üniversiteler öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı yapacak! İşte üniversitelerin personel alımı başvuru tarihleri
Amasya Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Yozgat Bozok Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Üniversitelerin öğretim üyesi alımları için başvuruları 25 Aralık'ta başladı. Peki hangi üniversite ne kadar alım yapıyor, şartları neler?
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Kamu İlan sayfasında pek çok üniversitede öğretim üyesi ve elemanı alınacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenler şartları merak ediyor. İşte ayrıntılı bilgi
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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ile “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15 inci günün mesai saati bitiminde sona erer. İlan olunur.
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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre öğretim üyesi alınacaktır.
İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere https://basvuru.amasya.edu.tr/ web sayfasında yer verilmiştir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün olup, üniversitemiz ilan sürecinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda ünvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usül ve Esaslar kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümlerine göre Öncelikli Alanlarda araştırma görevlisi alınacaktır.
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