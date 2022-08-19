Geçen sene 13 Eylül tarihinde açılan üniversitelerin bu sene ayın kaçında açılacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala yeni dönem tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarı Yılı ile üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte üniversitelerin açılacağı yeni dönem tarihi hakkında bilgiler...