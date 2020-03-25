25 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatıldı mı? YÖK'ten son dakika açıklama geldi mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular milyonlarca üniversiteli tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, YÖK'ten son dakika açıklaması geldi mi?

25.03.2020 - 23:50 | Güncelleme: ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak

Üniversiteler ne zaman açılacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelere uzaktan eğitim uygulaması başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün canlı yayında yaptığı açıklamada, 'üniversitelerin ne zaman açılacağı yönünde gelen sorulara "Bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda, bu iki kurumla da istişaremiz devam ediyor. Öğrencilerimizin sınav stresini en asgari düzeye indirecek tedbirleri alıyoruz." cevabını verdi.

ÜNİVERSİTE TATİLİ UZATILDI MI?

Üniversite tatili ile ilgili henüz YÖK tarafından açıklama gelmedi. Detaylar belli olur olmaz haber sayfamızda da olacaktırç

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Mezarlık ziyareti için gelenler gözlerine inanamadı!
Mezarlık ziyareti için gelenler gözlerine inanamadı!
Korona günlerinde aşk... Esmer güzelle görüntülendi
Korona günlerinde aşk... Esmer güzelle görüntülendi
Muş'ta ele geçirildi... 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...
Muş'ta ele geçirildi... 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...
25 katlı apartman tamamen karantinada
25 katlı apartman tamamen karantinada
Üniversiteler tatil olur mu?
Üniversiteler tatil olur mu?
Koronavirüs dünyada 20 binden fazla can aldı
Koronavirüs dünyada 20 binden fazla can aldı
Yasağa uymayan 7 kişiye para cezası
Yasağa uymayan 7 kişiye para cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere seslenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere seslenecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X