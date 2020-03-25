Üniversiteler ne zaman açılacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelere uzaktan eğitim uygulaması başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün canlı yayında yaptığı açıklamada, 'üniversitelerin ne zaman açılacağı yönünde gelen sorulara "Bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda, bu iki kurumla da istişaremiz devam ediyor. Öğrencilerimizin sınav stresini en asgari düzeye indirecek tedbirleri alıyoruz." cevabını verdi.

ÜNİVERSİTE TATİLİ UZATILDI MI?

Üniversite tatili ile ilgili henüz YÖK tarafından açıklama gelmedi. Detaylar belli olur olmaz haber sayfamızda da olacaktırç