DEPREMDEN ETKİLENENLER BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME DEVAM EDEBİLİR

Özvar, ayrıca depremden etkilenenlerin eşdeğer başka bir üniversitede yüz yüze öğrenim görebileceğini belirtti.

"Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler."