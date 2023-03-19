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Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı? YÖK Başkanı Erol Özvar'dan üniversite açıklaması

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama geldi

Şubat ayında Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler sonrası birçok üniversite uzaktan eğitime geçti. Milyonlarca ön lisans ve lisans öğrencisi memleketlerine geri döndü. Şimdi ise öğrenciler YÖK'ten üniversitelerin açılacağı tarihe dair yeni bir açıklama bekliyor. İşte, detaylar...

Giriş: 19.03.2023 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi etkileyen depremlerden sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Sadece zorunlu olan bölümler dışında kalan tüm bölümler uzaktan öğretime devam ediyor. Şimdi, milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 2023 yılında üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan yanıtlar....

  • ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamasında, üniversitelerin ne zaman açılacağını da belirtti.

    Şu anda uzaktan eğitim şeklinde devam eden üniversiteler için Nisan ayının başında yeni bir değerlendirilme yapılacak. Şartların sağlanması halinde uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkânın da olduğu hibrit öğrenim seçeneği de masaya yatırılacak. 

  • DEPREMDEN ETKİLENENLER BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME DEVAM EDEBİLİR

    Özvar, ayrıca depremden etkilenenlerin eşdeğer başka bir üniversitede yüz yüze öğrenim görebileceğini belirtti.

    "Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler."

  • ÖĞRENCİLER KAYIT DONDURMA YAPABİLİR

    YÖK Başkanı Özvar ayrıca talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulacağını ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmeyeceğini de belirtti. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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