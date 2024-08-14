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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

        Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemleri 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:42
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        • 1

          Üniversitelerin ne zaman açılacağı araştırılıyor. Yurt ve ev işlemleri için erkenden hareket etmek isteyen üniversiteliler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılıyor mu? İşte, üniversitelerin eğitim öğretim yılı akademik takvim detayları

        • 2

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Üniversitelerin açılış tarihi her üniversite için farklılık gösteriyor. Üniversiteler resmi sayfalarından akademik takvimlerini ilan edecekler.

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        • 3

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

        • 4
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