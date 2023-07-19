ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Tüm ülkemizi derinden üzen depremler nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş, 3 Nisan itibariyle ise bazı üniversiteler isteğe bağlı olarak yüz yüze eğitime geçmişti.

Bu yıl ise tüm üniversitelerde yüz yüze eğitim olması bekleniyor.