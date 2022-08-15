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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarı Yılı Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih: Üniversiteler ne zaman açılıyor, yeni dönem hangi tarihte başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar yarı yılı takvimi

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-2023 Üniversitelerin açılacağı tarih sorgulamaları hız kazandı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin ardından YKS tercih sonuçları 15 Ağustos'ta açıklandı. İşte detaylar...

15.08.2022 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açılan üniversitelerin bu sene hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. 18 Temmuz tarihinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS sonuçlarının ardından tercih sonuçları da açıklandı. Peki, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarı Yılı ile üniversiteler ne zaman açılacak? İşte  üniversitelerin açılacağı yeni dönem tarihi...

  • 2022 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

    YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.

     

  • ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarih henüz açıklanmadı. 

  • Üniversite açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık gösterecek. Pek çok üniversitenin eğitim sürecine Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. 

  • ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

    ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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