YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapılmıştı. Eylül ayına gelinmesiyle birlikte YÖK'ün üniversiteler gönderdiği yazıda üniversitelerin 1 Ekim'de açılması planlanıyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e yapılan öneriyle birlikte üniversitelerde güz dönemi uzaktan eğitimle gerçekleşecek. İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Tüm üniversitelerde eğitim öğretimin 1 Ekim'de başlaması bekleniyor fakat online olarak gerçekleştirilmesi birinci olarak planlanmış durumda gözüküyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK'ün yazısında şu ifadeler yer aldı;

*Bakanlığın cevabi yazısında ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir’ ifadesi yer almaktadır.

*Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.