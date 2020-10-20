Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin dikkatini çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapılmıştı. Şimdi gözler üniversitelerde yüzyüze eğitime geçilecek tarihte. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması;

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

YÖK'TEN GELEN AÇIKLAMA

YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.