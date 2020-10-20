Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteler için tarih..

Üniversite hayatını sürdürenler ve üniversiteye yeni başlayacak olan heyecanlı gençler yüz yüze eğitim tarihini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuşlardı. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? İşte üniversitelerin açılışı ile ilgili son dakika bilgiler...

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" diye konuştu. Tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU: YÖK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.