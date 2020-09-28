Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapılmıştı. Eylül ayına gelinmesiyle birlikte YÖK'ün üniversiteler gönderdiği yazıda üniversitelerin 1 Ekim'de açılması planlanıyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e yapılan öneriyle birlikte üniversitelerde güz dönemi uzaktan eğitimle gerçekleşecek. İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Tüm üniversitelerde eğitim öğretimin 1 Ekim'de başlaması bekleniyor fakat online olarak gerçekleştirilmesi birinci olarak planlanmış durumda gözüküyor.

UZAKTAN EĞİTİM VERECEK ÜNİVERSİTELER

– Marmara Üniversitesi

– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

– Akdeniz Üniversitesi

– Balıkesir Üniversitesi

– Batman Üniversitesi

– İstanbul Üniversitesi

– Sakarya Üniversitesi

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi

– Mimar Sinan Üniversitesi

– Ankara Üniversitesi

– Selçuk Üniversitesi

– Necmettin Erbakan Üniversitesi

– Konya Teknik Üniversitesi

– İskenderun Teknik Üniversitesi

– Bursa Uludağ Üniversitesi

– Yıldız Teknik Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK'ün yazısında şu ifadeler yer aldı;

*Bakanlığın cevabi yazısında ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir’ ifadesi yer almaktadır.

*Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNİN ORANI YÜKSELTİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."