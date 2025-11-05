Üniversitede gaz sızıntısı paniği!

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde yangın söndürme sisteminden sızan gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 personel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre Çankaya Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde kütüphane ve dersliklerin bulunduğu binanın zemin katındaki yangın söndürme sisteminde saat 14.40 sıralarında gaz sızıntısı meydana geldi.

Söndürme gazı sızarak bina içine taştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Hacettepe, İbni Sina ve Etlik Şehir Hastanelerine sevk edildi. Bina, görevliler tarafından tahliye edilirken, tüm odalar kontrol edildi. Ardından binanın içindeki gazın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sürerken, binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

"DOĞALGAZ SIZINTI YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "Yerleşke binası zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girmesi sonucunda bina içerisine sızan söndürme gazı dışarıya taşmış, itfaiye ve Başkentgaz görevlerinin verdiği bilgiye göre herhangi bir doğal gaz sızıntısı şu an için söz konusu olmayıp, çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Başkentgaz'dan yapılan açıklamada da binada herhangi bir doğal gaz kaçağı bulunmadığının tespit edildiği bildirildi. ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sümerbank binasında bulunan yangın söndürme sisteminde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, herhangi bir yangın olmamasına rağmen sistem otomatik olarak devreye girmiştir. Bu sırada sistem, yangın durumunda oksijeni keserek yangını bastırmak amacıyla kullanılan aerosol (duman benzeri söndürücü madde) salımı gerçekleştirmiştir. Yapılan ön incelemelere göre, olayın lamba tamiri çalışmaları sırasında duman dedektörlerinin oluşan dumanı algılaması nedeniyle sistemin otomatik olarak devreye girmesinden kaynaklandığı öngörülmektedir" denildi. "YANGIN YA DA PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL" Açıklamada ayrıca, olay sırasında herhangi bir yangın ya da patlamanın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ancak, sistemin devreye girmesi sonucu oluşan aerosol nedeniyle bazı öğrencilerimiz ve personelimiz kısa süreli etkilenmiş, gerekli sağlık kontrolleri yapılmış ve ciddi bir sağlık problemi tespit edilmemiştir. Yangın söndürme sistemindeki teknik arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmış olup, sistemin güvenli şekilde yeniden devreye alınması süreci titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.