Üniversite tercihleri için adaylar kritik viraja geldi. Açıklanan YKS sonuçlarının ardından bugün yayımlanan tercih kılavuzu ile üniversitelerin taban puanları ile başarı sıralamaları, yani bir bölüme geçen sene yerleştirilen öğrencilerin en yüksek ve en düşük başarı sıralamaları belli oldu. Adaylar puanlarından çok ilgilendikleri bölümlerin başarı sıralamalarına bakmalı, kendi başarı sıralamaları ile denk düşüp düşmediğini kontrol etmeli. Bu süreçte adaylara yardımcı olabilmek amacıyla YÖK'te YÖK Atlas tercih robotunu hizmete soktu. 2019 üniversite ve bölümlerin başarı sıralamaları ile taban puanları haberimizde.

ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMASI - TABAN PUANLARI

ÖSYM'nin yayımladığı 2019 YKS tercih kılavuzunda Tablo - 3'te ve Tablo - 4'te üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları ile başarı sıralamalarına yer verildi. Üniversite kontenjanları ve başarı sırlamalarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE PUANLARI ÖSYM 2019

Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Yükseköğretim Programının Türü İlgili Puan Türleri Puan Koşulu Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT En az 150 puan Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt

yaptırabilmek için (Devlet Konservatuvarlarının /

Konservatuvarların lise devresi mezunlarının

Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde

merkezî sınav puanı aranmaz.) TYT En az 150 puan* Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih

edebilmek için İlgili puan türünde En az 180 puan

* Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)),engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, TIP, ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI NEDİR?

Program Türü İlgili Puan Türü Başarı Sırası* Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA En düşük 190 bininci (190.000) Mühendislik programlarına yerleştirme

işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri

Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri

Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin

Gıda Mühendisliği programları dâhil) SAY En düşük 300 bininci (300.000) Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 250 bininci (250.000) Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 50 bininci (50.000) Öğretmenlik programlarına yerleştirme

işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000)

* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.