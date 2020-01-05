İstanbul Fatih'te geçtiğimiz cuma günü yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde bulundu. 20 yaşındaki genç kızın Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından ise Ünli'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Buna göre Ünli'nin hem bir süredir iş bulamadığı için hem de sosyal medyada dış görünüşüne yönelik alaylı mesajlardan dolayı depresyona girdiği ileri sürüldü. Kahreden olayın ardından da genç kızın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı paylaşımlar da gündem oldu.



Genç kızın bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadeleri dikkat çekti.

'HAYATIN ÜZERİNE YIKTIĞI ZORLUKLARA DAYANAMADI'

Öte yandan çok sayıda kişi de Ünli'nin ölümünün ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genç kızın bir mesajını alıntılayıp "Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. #SibelÜnli kızımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz" paylaşımında bulundu.

Sanatçı Haluk Levent de paylaşımında "Yazıyorsunuz görüyorum çok üzüldüm #SibelÜnli için! Bu öğrenciler için 'Ahbap olarak ne yapabiliriz?' diye düşündüm. Ahbap yönetimi ile görüştüm. Pazartesi açıklanacak 50 kişilik aylık 300 TL bursu 100 kişiye çıkarma kararı aldık. Umarım gelecek yıl 500 olur sonra 5 bin olur" ifadelerini kullandı.