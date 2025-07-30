Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Buna göre; YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek. ÖSYM üzerinden alınacak tercih başvurularının ardından gözler, üniversite kayıt dönemine çevrilecek. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri...
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YKS maratonu, tercih süreci ile devam ediyor. YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, gerekli evraklar çerçevesinde belirtilen tarih aralığında üniversite kayıtlarını yaptırabilecek. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli olan belgeler neler?" İşte detaylar...
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen
belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için
başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar,
üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek
ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların
mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri
halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin
belgelerini 30 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları
yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen
tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda
kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim
diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit
edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi
okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul
adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından
http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine
veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
ç) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
d) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan programın koşul ve açıklamalarında yer alıyorsa sağlık kurulu
raporu isteyebilir. Programın koşul ve açıklamalarında bulunmaması halinde sağlık kurulu raporu istenemez.
e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya
yetkilidir
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.