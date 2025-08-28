Universitatea Craiova - Başakşehir: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. İstanbul'daki ilk maçı da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Başakşehir, İstanbul'da 2-1 yenildiği Universitatea Craiova'ya Romanya'da da 3-1 mağlup olarak elendi.
Rumen ekibine galibiyeti getiren golleri 9'da eski Galatasaraylı Alexandru Cicaldau, 27'de Stefan Baiaram ve 81'de Nsimba Labe kaydetti.
Temsilcimiz Başakşehir'in tek golü ise 7'de Davie Salke'den geldi.
Başakşehir'de Christopher Operi 80. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: Ion Oblemenco
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles (Dk. 90+2 Cretu), Baluta (Dk. 90+4 Houri), Cicaldau (Dk. 77 Mekvabishvili), Bancu, Al Hamlawi, Baiaram (Dk. 77 Nsimba)
İstanbul Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün (Dk. 63 Fayzullaev), Berat Özdemir (Dk. 63 Umut Güneş), Crespo (Dk. 46 Kemen), Shomurodov, Brnic (Dk. 81 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 73 Da Costa)
Goller: Dk. 7 Selke (İstanbul Başakşehir), Dk. 9 Cicaldau, Dk. 27 Baiaram, Dk. 82 Nsimba (Universitatea Craiova)
Kırmızı kart: Dk. 80 Operi (İstanbul Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 20 Baluta, Dk. 54 Badelj, Dk. 63 Bancu (Universitatea Craiova), Dk. 47 Deniz Türüç (Yedek kulübesi), Dk. 54 Selke, Dk. 54 Shomurodov, Dk. 90+1 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir)