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        Haberler Dünya United Airlines, Tel Aviv uçuşlarının 9 Mayıs'a kadar iptal edildiğini açıkladı

        United Airlines, Tel Aviv uçuşlarının 9 Mayıs'a kadar iptal edildiğini açıkladı

        Amerikan havayolu United Airlines, 19 Nisan'da askıya aldığı İsrail uçuşlarının iptal süresini 9 Mayıs'a kadar uzattığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:03
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        United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını 9 Mayıs'a kadar iptal etti
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        United Airlines, İsrail'in Tel Aviv kentine yapılan uçuşların iptalini, güvenlik değerlendirmesinin ardından 9 Mayıs'a kadar uzattığını duyurdu.

        Havayolu şirketinden yapılan açıklamada "Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve önümüzdeki tüm uçuşlarla ilgili kararları müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliğine odaklanarak vereceğiz" denildi.

        United Airlines, 19 Nisan'da, İran'ın İsrail'e yönelik füze ve drone saldırısının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail uçuşlarını 2 Mayıs'a kadar iptal etmişti.

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        #United Airlines
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