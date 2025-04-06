Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya UNICEF: Gazze'de çocuklar risk altında | Dış Haberler

        UNICEF: Gazze'de yetersiz beslenen çocuklar risk altında

        Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki abluka nedeniyle yetersiz beslenen çocukların risk altında olduğu işaret edilerek, durumun çocuk ölümlerinde artışa yol açabileceği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:19 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        UNICEF: Gazze'de çocuklar risk altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart'tan bu yana Gazze'de yetersiz beslenme tedavilerinin yapıldığı merkezlerin yüzde 15'inin, İsrail ordusunun tahliye emirleri veya bombardıman nedeniyle kapatıldığı kaydedildi.

        Uygulanan abluka ve söz konusu merkezlerin kapanması nedeniyle bu merkezlere bağlı yaşayan 350 çocuğun hayatının ciddi risk altında olduğu ifade edildi.

        Gazze'nin orta ve güney kesiminde, bebeklere yönelik ek gıdaların tükendiği ve geriye yalnızca 400 çocuğa bir ay yetecek kadar hazır bebek maması kaldığı dile getirildi.

        REKLAM

        İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yardım girişine izin vermediği hatırlatılan açıklamada, savaşın başından bu yana yaşanan bu en uzun yardım kesintisinin, gıda, temiz su, ilaç ve barınak sıkıntısına neden olduğu vurgulandı.

        Yaşam için gerekli maddeler temin edilmeden yetersiz beslenme vakaları ile hastalıkların daha da kötüleşerek çocuk ölümlerinde artışa yol açabileceği aktarıldı.

        Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde önümüzdeki haftalarda yakıt biterse, bir milyon kişinin içme suyuna erişim oranının 4 litrenin altına düşebileceği, bunun da aileleri güvenli olmayan su kullanmaya zorlayabileceği ve özellikle çocuklar arasında salgın riskinin artabileceği" uyarısında bulunuldu.

        İsrail, Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almış, 18 Mart sabahı da Gazze'de şiddetli saldırılara yeniden başlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Tartışma hastanede bitti
        Tartışma hastanede bitti
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        ABD'li general: Ukrayna yenilgisi kaçınılmaz değil
        ABD'li general: Ukrayna yenilgisi kaçınılmaz değil
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Habertürk Anasayfa