Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Unfi coin canlı grafik | Yüzde 900 artış! Unfi coin nedir, fiyatı ne kadar, kaç dolar/TL’den işlem görüyor? Unfi coin neden yükseliyor ve hangi borsalarda var?

Unfi coin nedir, neden yükseliyor? Unfi coin kaç/dolar TL’den işlem görüyor?

Unfi coin yükselişi, kripto para piyasalarını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Unfi coin 3,5 dolar seviyelerinde işlem görürken son 24 saat içerisinde en yüksek 41,794 dolar seviyesini gördü. Yaşanan sert yükselişin ardından Unfi coin’in neden yükseldiği araştırılıyor. İşte, 9 Haziran canlı grafik ve kripto para piyasalarında son durum…

09.06.2022 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Unfi coin neden yükseliyor? sorusu kripto para piyaslarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir gün içerisinde 3,218 dolar seviyesinden 41,794 dolara kadar sert bir yükseliş yaşayan Unfi coin’in kaç dolar/TL’den işlem gördüğü araştırılıyor. Yüzde 900’e yakın yükseliş göstererek kripto para piyasalarını şoka uğratan Unfi coin fiyatı ve yorumları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 9 Haziran güncel fiyatı ve detayları…

  • UNFI COİN NEDİR?

    Unifi Protocol’ün yönetim token’I olan UNFI coin, Ethereum Blockchain üzerine inşa edilen Unifi Protocol, birlikte çalışabilirlik ilkesine bağlı, DeFi odaklı bir Blockchain projesidir.

    UNFI coin, geliştiricilerin çeşitli blok zincirler üzerinden DeFi ürünleri oluşturmaları amacıyla çok zincirli ve birlikte çalışabilir bir yapı sağlayan akıllı sözleşme platformudur.

  • UNFI COİN NEDEN YÜKSELİYOR?

    Unfi coin 24 saat içerisinde yüzde 900’e yakın değer kazanarak kripto para piyasalarında şok etkisi yarattı.

    Unifi Protocol DAO’da büyük bir güncellemeye onay verilmesiyle birlikte Unfi coin’in yükselişe geçtiği öngörülüyor.

  • UNFI COİN HANGİ BORSALARDA VAR?

    Unfi coin, en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance başta olmak üzere;  Coinbase, KuCoin, Poloniex, Gate.io, Phemex, MEXC ve daha fazla birçok kripto para borsasında yer alıyor.

  • UNFİ COİN KAÇ DOLAR'DAN İŞLEM GÖRÜYOR?

    Sert yükselişiyle gündeme gelen 8 Haziranda 10 doların üzerinde işlem gören Unfi coin 9 Haziran Perşembe günü 8,28 dolardan alıcı buluyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.