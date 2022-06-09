Unfi coin neden yükseliyor? sorusu kripto para piyaslarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir gün içerisinde 3,218 dolar seviyesinden 41,794 dolara kadar sert bir yükseliş yaşayan Unfi coin’in kaç dolar/TL’den işlem gördüğü araştırılıyor. Yüzde 900’e yakın yükseliş göstererek kripto para piyasalarını şoka uğratan Unfi coin fiyatı ve yorumları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 9 Haziran güncel fiyatı ve detayları…