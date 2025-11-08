Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanlı davul ustası Adem Göçer, hayatını kaybetti

        'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanlı davul ustası Adem Göçer, hayatını kaybetti

        UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı davul ustası Adem Göçer (67), kolon kanseri nedeniyle Kaman'da yaşamını yitirdi; 2020'de ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almış, günler önce videoyla veda etmişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:43 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davulun ustası hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırşehir'de Türk Halk Müziği kültürünün önemli isimlerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan davul ustası Adem Göçer (67), kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

        Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden davul ustası Adem Göçer, yaklaşık 3 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Göçer’e burada kolon kanseri teşhisi konuldu. Kırşehir’deki tedavisinin ardından İzmir'de özel bir hastaneye sevk edilen davul ustası Göçer, kanser tedavisini bir süre daha burada sürdürdü. Dün yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirilen Göçer, bugün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

        REKLAM

        ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI'NDAN ALDI

        Davul ustası Göçer, 2020 yılında layık görüldüğü ‘Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Neşet Ertaş'tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülüne layık görülen Adem Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ediyordu.

        HASTANEDE ÇEKTİĞİ VİDEO İLE TAKİPÇİLERİNE VEDA ETTİ

        Ayrıca davul ustası Adem Göçer, 6 gün önce hastanede çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile takipçilerine ‘veda’ etti. Göçer yayınladığı videoda, “Böyleymiş hayat. Sağlığım el vermedi. Sizlere bir dörtlüğümle ‘Allah'a ısmarladık’ demek istiyorum. Kırşehir bizim ilimiz. Muharrem Ertaş babamız, Çekiç Ali emmimiz, Hacı Taşan zaten dayımız. Neşet Ertaş bizim konuşan dilimiz, gören gözümüz, düşünen beynimiz. Budur bizim aslımız. Ademoğlu Adem Göçer. Unvanı da zaten devletimiz verdi onu da biliyorsunuz. Allah sizlere de öyle unvanlar nasip eylesin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler yarının büyüklerisiniz. Sizler bizleri yürütecek kişilersiniz. Allah sizin de güzelliğinize mukayyet olsun. Haysiyetinize mukayyet olun. Sevginize, saygınıza, hürmetinize mukayyet olun. Şahsınıza mukayyet olun. Sizlere ne yakışıyorsa, bu verdiğiniz emeğe ne yakışıyorsa ona mukayyet olun. Allah'a ısmarladık” ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adem göçer
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Habertürk Anasayfa