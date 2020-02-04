"YEŞİLÇAM FİLMLERİNE YAKIN OLSAK YETER"

O yüzden kimse yanına yaklaşmıyor. Kız zengin olduğunu bilmediği bir çocuğa aşık oluyor. Herkesin ailece gidebileceği, sevgilileriyle eğlenebilecekleri bir film oldu. Eski Yeşilçam filmlerine yakın olsak bile yeter, o naiflikte bir aşk. O naiflikte aşklar çok yok, sinemada izliyoruz onları.