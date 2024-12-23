Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme

        Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme

        Oyuncu Umut Oğuz'un 6 yıl önce evlendiği eşi oyuncu Sevilay Tilda Oğuz ile boşanma davalarının görülmesine devam edildi. Mahkeme; ara kararında, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Umut Oğuz'un, 2018'de evlendiği model ve oyuncu eşi Sevilay Tilda Oğuz'un açtığı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Sevilay Tilda Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu.

        • 2

          Duruşmada söz alan Sevilay Tilda Oğuz'un avukatı; "Müvekkil, 7 aydır tek yaşıyor. Umut Oğuz, çocuğuna hiçbir şekilde destek olmuyor. Müvekkil, artık çocuğuna bakma konusunda zorlanıyor. Umut Oğuz, ‘paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaparak tüm yükü müvekkilin üzerinde bırakıyor. Umut Oğuz'un maddi durumu çok iyi. Şimdilik geçici nafaka talebimiz vardır" dedi.

        • 3

          AYLIK 10 BİN LİRA GEÇİCİ NAFAKA
          Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca babayla çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.

        • 4

          "ÇOCUĞUMUN BABASININ İTİBARI SARSILMASIN DİYE SUSTUM"
          Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz; "İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım. Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor" dedi.

        • 5

          Sevilay Tilda Oğuz; "Ben, para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir yaşam kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum" ifadelerini kullandı.

        • 6

          2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Habertürk Anasayfa