Umut Kaplan: Sibel Can ve Ercan Saatçi, benim için birer okul

Yeni şarkınız 'Akşamcı' hayırlı olsun. Şarkıyla ilgili nasıl yorumlar alıyorsunuz; bizimle hislerinizi paylaşır mısınız?

Aslında gerçek bir akşamcıyım. Akşamcılık, neresinden bakarsan bak, insana iyi gelen bir durum. Kendinle kalıp dertleştiğin, hüzünlendiğin, öz eleştiri yaptığın anların adıdır bana göre. Bu sebepten, herkesin içinde bir akşamcı vardır. Bu yüzden güzel yorumlar ve geri dönüşler alıyoruz.

Sibel Can'a uzun zaman vokalistlik yaptınız. Kendisiyle çalışmak size neler kattı? Kendisinin en çok hangi özelliği sizin dikkatinizi çekti?

Sibel Can tam anlamıyla bir okul. Repertuvar, sahne hâkimiyeti, jest, mimik... İnanılmaz bir duayen. Anlatılması güç, yaşayarak öğrenilecek örnek bir sanatçı. Hayallerimin gerçekleşmesine yol açan, hep bir adım ileri gitmem için arkamdan iten bir abla, bir hoca benim için. Hangi duygu içinde olursa olsun, konser esnasında her şeyi bir kenara bırakıp o iki saat içinde sadece kendisiyle kalıp devleşen bir isim. Ona şahitlik ettiğim için çok şanslıyım.

Ben biraz eski kafalıyım. Günümüzde YouTube ve diğer sosyal medya uygulamaları ile birlikte, şansı yaver gidip parlayan birçok sanatçı arkadaşımız oldu ama ben, hep birinin yaptığım işin farkına varıp "Hadi gel, birlikte yürüyelim" demesini bekledim. İyi ki beklemişim, çünkü Ercan Saatçi de biraz önce Sibel Can için bahsettiğim gibi bir diğer okul. Yapımcı oluşundan ziyade müzisyen oluşu çok daha büyük bir faktör. Güzel bir duam vardı, karşılık buldu. Doğru yer, doğru zaman, doğru insan: Ercan Saatçi.

Müzik yapımcılığı bir mutfak işi. Ben mutfağı evimde çok seviyorum. Sahnede olmayı, bizi seven dinleyicilerimizle göz göze, gönül gönüle şarkılar söylemeyi tercih ederim.

Mesleki açıdan en büyük hayaliniz nedir?

Aslında çok ütopik hayalleri olan biri değilim. Ayaklarımın yere basmasını seviyorum. Şu an yaşadığım her şey, hayallerimin ne ötesinde ne de gerisinde; tam anlamıyla hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. İlerisi için de, her sanatçının hayalidir Harbiye Açıkhava sahnesinde binlerce kişiyle hep bir ağızdan kendi şarkılarını söylemek. Eğer bunu başarırsam, hayallerimi yaşıyorum diyebilirim.