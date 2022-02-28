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Umut Evirgen: Nur Fettahoğlu benim kardeşim!

Umut Evirgen: Nur benim kardeşim!

Nur Fettahoğlu'nun, Umut Evirgen ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Sen hep aşkla..." notuyla yayınlaması kafaları karıştırmıştı. Konuyla alakalı konuşan işletmeci, "Nur benim kardeşim!" açıklamasını yaparak, "Yeni aşk" dedikodularını yalanladı

28.02.2022 - 08:38 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi devam eden Umut Evirgen, 2 gün önce Nur Fettahoğlu ile objektif karşısına geçmişti. Fettahoğlu'nun Evirgen ile birlikte yer aldığı karesini, "Sen hep aşkla..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından, "Yeni bir aşk mı?" söylentileri ortaya atılmıştı.

  • "NUR BENİM KARDEŞİM"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü işletmeci, önceki akşam Emirgan'da görüntülendi. Otomobiliyle trafikte objektiflere yansıyan Evirgen, gazetecilerle sohbet etti.

    Basın mensuplarının 'Nur Fettahoğlu' ile alakalı sorularına yanıt veren Umut Evirgen, "Kendisi çok yakın arkadaşım, kardeşim..." demekle yetindi. Evirgen, ardından hızla evinin yolunu tuttu.

  • 'SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BAŞ BAŞA

    Öte yandan kısa süre önce ilişkilerine bir şans daha veren Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, "14 Şubat Sevgililer Günü"nü Zincirlikuyu'daki bir otelde birlikte geçirmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan ikili, kaldıkları otelde sadece yemek yemek için odadan çıkmıştı. 

  • 'SELFIE' KUYRUĞU

    Otelin restoran bölümünde baş başa yemek yiyen çifti, ünlü oyuncunun hayranları rahat bırakmamıştı. Sarıkaya, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmayınca, restoranda dakikalarca 'selfie' kuyruğu olduğu öğrenilmişti. 

  • "BUNLAR İDDİA" DEMİŞTİ

    Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz aylarda Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." açıklamasını yapmıştı.

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