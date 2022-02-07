Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Umut Evirgen: Melisa Şenolsun ile düşman değiliz!

Melisa Şenolsun, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda görüntülendi. Ünlü oyuncu, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan eski aşkı Umut Evirgen'le pişti olmasının ardından restoranı koşar adım terk etti. Evirgen ise muhabirlerin Şenolsun'la alakalı sorularına, "Düşman değiliz." yanıtını verdi

07.02.2022 - 08:05 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık iki yıl aşk yaşayan oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz yıl ağustos ayında sessiz sedasız birlikteliklerini sonlandırmıştı. Evirgen, ayrılığın ardından Serenay Sarıkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Melisa Şenolsun, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şenolsun'un bulunduğu restorana eski aşkı Umut Evirgen de giriş yaptı.

  • PİŞTİ OLUNCA KOŞAR ADIM KAÇTI!

    Eski sevgilisiyle pişti olmasının ardından mekanı koşar adım terk eden Melisa Şenolsun, gazetecilerin sorularına, "Arkadaşlar hiçbir şey sormayın. Alkollüyüm, cevap verebilecek halim yok. Lütfen takip de etmeyin." yanıtını verdi.

  • "SAKLADIĞIM BİR DURUM YOK"

    Ünlü oyuncu, basın mensuplarının, "Umut Bey de mekana geldi." sözlerinin üzerine, "Evet, geldi. Gördüm kendisini. Onun haricinde bildiğiniz gibi 'Masumlar Apartmanı'ndayım. Keyfim çok yerinde. Peşimden bu kadar koşturacak bir gerekçe yok. Hayatımda da kimse yok. Olsa yaşarım zaten, sakladığım bir durum yok." dedi.

  • "DÜŞMAN DEĞİLİZ"

    Şenolsun, mekanı terk edince ardından Evirgen de iki kadın arkadaşı ile birlikte oradan ayrıldı.

    Umut Evirgen, muhabirlerin, "Melisa Hanım da içerideydi." sözlerinin üzerine, "Olacak tabi. Düşman değiliz." açıklamasını yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.