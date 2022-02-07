"SAKLADIĞIM BİR DURUM YOK"

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının, "Umut Bey de mekana geldi." sözlerinin üzerine, "Evet, geldi. Gördüm kendisini. Onun haricinde bildiğiniz gibi 'Masumlar Apartmanı'ndayım. Keyfim çok yerinde. Peşimden bu kadar koşturacak bir gerekçe yok. Hayatımda da kimse yok. Olsa yaşarım zaten, sakladığım bir durum yok." dedi.