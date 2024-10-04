Umut Evirgen: Olsa doğardı
Geçtiğimiz yıl oyuncu Alina Boz ile evlenen işletmeci Umut Evirgen, eşi hakkında sık sık çıkan hamilelik haberlerine açıklık getirdi; "Öyle bir şey olmadı, bir sene oldu biz evleneli. Olsa doğardı herhalde"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Umut Evirgen, bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Evirgen, eşi Alina Boz'un hakkında sık sık çıkan 'hamilelik' haberleri hakkında değerlendirmede bulundu.
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"HER ŞEY ORTADA"
2 Aralık 2023'te Alina Boz ile nikâh masasına oturan Umut Evirgen, "Öyle bir şey olmadı, bir sene oldu biz evleneli. Olsa doğardı herhalde. Her şey ortada" ifadelerini kullandı.
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"HANIM TARAFINI BEKLİYORUZ"
Umut Evirgen daha sonra, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: Çocuk sorusuna gelirsek de erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz.
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