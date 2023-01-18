Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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