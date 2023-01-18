Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelesinin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sona ererken, bordo-mavililer uzatmalarda bulduğu gollerle tur biletini kaptı.
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Ümraniyespor'un 12. dakikada Umut Nayir'le öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor, 90+3'te Vitor Hugo'nun golüyle maçı uzatmalara taşıdı.
Uzatmaların 100. dakikasında Bakasetas penaltı atışından yararlanamazken, Yusuf Yazıcı Fırtına'nın imdadına yetişti.
Yıldız futbolcu 104. ve 111. dakikada attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi.
Maçta son sözü ise 114. dakikada Maxi Gomez söyledi: 1-4.