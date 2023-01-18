Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Türkiye Kupası

Ümraniyespor - Trabzonspor: 1-4 (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatmada 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavililere turu getiren golleri Vitor Hugo, Yusuf Yazıcı (2) ve Maxi Gomez kaydetti.

Giriş: 18.01.2023 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniyespor - Trabzonspor: 1-4 (MAÇ SONUCU)
AA / HABERTURK.COM

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelesinin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sona ererken, bordo-mavililer uzatmalarda bulduğu gollerle tur biletini kaptı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ümraniyespor'un 12. dakikada Umut Nayir'le öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor, 90+3'te Vitor Hugo'nun golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmaların 100. dakikasında Bakasetas penaltı atışından yararlanamazken, Yusuf Yazıcı Fırtına'nın imdadına yetişti.

Yıldız futbolcu 104. ve 111. dakikada attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi.

Maçta son sözü ise 114. dakikada Maxi Gomez söyledi: 1-4.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu: 6 lider demokrasi istiyoruz
Kılıçdaroğlu: 6 lider demokrasi istiyoruz
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
AK Parti'de 'EYT' sunumu
AK Parti'de 'EYT' sunumu
Çavuşoğlu ve Blinken ABD'de görüştü
Çavuşoğlu ve Blinken ABD'de görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.