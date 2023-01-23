Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Ümraniyespor Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan hakem tepkisi: "Fenerbahçeliler bile 'faul' dedi"

Recep Uçar'dan hakem tepkisi: "Fenerbahçeliler bile 'faul' dedi"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından hakemleri hedef alan açıklamalarda bulundu.

Giriş: 23.01.2023 - 23:22 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan hakem tepkisi:
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada hakemlere sert tepki gösterdi.

Recep Uçar "Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı." ifadesini kullandı.

"FENERBAHÇELİLER BİLE 'FAUL' DİYOR"

Fenerbahçe yedek kulübesinin, ikinci golden önce Geraldo'ya faul yapıldığını kabul ettiğini belirten Recep Uçar "Trabzonspor maçında 3 penaltımız verilmedi. Kayserispor maçı, Gaziantep maçında verilen aptalca penaltı... Bizim canımız yandı! En kısıtlı imkanlara sahip takımız. Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler."dedi.

"BENİM CANIM ÇOK YANIYOR"

Recep Uçar sözlerini şöyle noktaladı: "Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF'yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
En sağlıklı çikolata hangisi?
En sağlıklı çikolata hangisi?
Mardin'de kan donduran ifadeler
Mardin'de kan donduran ifadeler
ABD'den İran'a bir dizi yaptırım
ABD'den İran'a bir dizi yaptırım
2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihleri!
2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.