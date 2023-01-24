Bu maçta yenilmiş olsalar bunu stat şartlarına bağlayıp bağlamayacağı da sorulan Jesus, şu yanıtı verdi:

"Bugün kazanamasak asla stadı bahane edemezdik. Çünkü harika bir zemin vardı. Aynı zamanda küçük de olsa, şartları iyi, güzel bir stat burası. Bizi de çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ben aslında cümlelerimde yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniye'ye karşı oynadıklarında, Olimpiyat Stadı'nda oynadıkları için bu maçın da orada oynanması farklı bir senaryo yaratabilirdi diye düşünmüştüm. Belki tribünde 15-20 bin taraftar olabilirdi, bu anlamda demek istemiştim. Maça daha farklı bir açıdan bakmak istemiştim. Bu yüzden bunları söyledim. Eğer yanlış anlaşıldıysam Ümraniyespor Başkanı'ndan özür diliyorum. Ben asla stat veya Ümraniye taraftarlarının takımlarına olan aşklarıyla ilgili bir şey söylemek istememiştim. Sadece farklı bir fikir belirtmek istemiştim."