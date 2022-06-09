İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İsviçre'nin Grasshoppers takımında forma giyen, 32 yaşındaki Arnavut milli sol bek oyuncusu Ermir Lenjani'yi 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Lenjani'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."