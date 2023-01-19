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Ümraniyespor, Epureanu'yu kadrosuna kattı!

Başakşehir, Alexandru Epureanu ile yollarını ayırdı. Başakşehir'in açıklamasından kısa bir süre sonra Ümraniyespor, Epureanu ile sözleşme imzalandığını açıkladı

Giriş: 19.01.2023 - 18:09 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniyespor, Epureanu'yu kadrosuna kattı!
AA

HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu'yu transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 8,5 sezon boyunca Başakşehir forması giyen Epureanu, sezonun kalan bölümünde Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de boy gösterecek.

Ara transferde Berke Özer ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Ümraniyespor, Epureanu'yla birlikte 3. takviyesini yapmış oldu.

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