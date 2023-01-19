Ümraniyespor, Epureanu'yu kadrosuna kattı!

HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu'yu transfer etti.

Ara transferde Berke Özer ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Ümraniyespor, Epureanu'yla birlikte 3. takviyesini yapmış oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 8,5 sezon boyunca Başakşehir forması giyen Epureanu, sezonun kalan bölümünde Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de boy gösterecek.