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Ümraniyespor: 4 - Sivasspor: 1 MAÇ SONUCU

Süper Lig'de Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek 6 maç sonra kazandı

Giriş: 07.05.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniyespor: 4 - Sivasspor: 1 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip kritik 3 puanın sahibi oldu. Ligde kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, Demir Grup Sivasspor'u 4-1'lik skorla devirdi.

Ümraniyespor'un galibiyet golleri 7, 24 ve 76'da Umut Nayir ile 90+1'de Oleranwaju Kayode'den geldi. Sivasspor'un tek sayısını ise 35'te Max Gradel kaydetti.

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare 45. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 26'ya yükseltirken, Sivasspor 37 puanda kaldı.

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