Ümraniyespor: 3 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. 6 golün çıktığı mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 41. dakikada Barış Ekincier, 71'te Mustafa Eser ve 90+5. dakikada ise Tomislav Glumac kaydetti. Konuk takımın golleri ise 56. dakikada Metehan Mimaroğlu, 63'te Amilton ve 84'te ise Samed Onur'dan geldi.

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Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Ümraniyespor 19 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 19 puana ulaştı. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.